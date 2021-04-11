В Україні через COVID-19 ще понад 4,6 тисячі осіб потрапили до лікарень

За минулу добу ще 4694 українці потрапили до лікарень із COVID-19 чи підозрою на нього. Водночас 6472 пацієнти (+241) було виписано.

Станом на 11 квітня у медустановах України зайнято 47 574 ліжко-місця з 79 870, що становить 59,6%. Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО.

У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 57,5%, 1602 (-29 за добу) пацієнти під'єднані до апаратів ШВЛ.

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

м. Київ – 77,1%;

Львівська область – 76,9%;

Київська область – 76,3%;

Миколаївська область – 73,3%;

Одеська область – 72,9%;

Хмельницька область – 70,6%;

Житомирська область – 70,3%.

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії:

Харківська область – 85,7%;

м. Київ – 78,3%;

Миколаївська область – 76,9%;

Львівська область – 76,8%;

Дніпропетровська область – 75,9%;

Хмельницька область – 75,3%;

Чернівецька область – 72,3%.

Черкаська область – 72,1%.

Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 341 (+4), на Харківщині – 155 (-1), Запоріжжі – 89, Вінниччині – 86 (-1).

Статистика за регіонами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві міська клінічна лікарня №3 на вул. Петра Запорожця, в якій приймають хворих на коронавірус, завантажена майже на 100%. Усі місця в медзакладі зайняті саме пацієнтами з COVID-19.