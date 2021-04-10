Лікар розповів, як на Ізраїль вплинула вакцинація проти COVID-19

В Ізраїлі зняли практично всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Це стало можливим завдяки швидким темпам вакцинації населення, яку країна почала однією з перших в світі – в 20-х числах грудня минулого року.

Про це медичний директор Першого медичного центру Тель-Авіва Юрій Раньков розповів в інтерв'ю виданню "Гордон". Зараз в Ізраїлі знову відкрито торгові й розважальні центри, ресторани, дозволено проведення весіль.

Маски як і раніше потрібно носити в громадських місцях, а найбільш серйозні обмеження зберігаються на дитячих майданчиках і в центрах розваг. Неповнолітні, як і дорослі, зобов'язані носити засоби захисту й дотримуватися дистанції. В Ізраїлі зараз чекають на рішення американського регулятора FDA, щоб почати вакцинацію дітей старших за 12 років.

"Життя поступово повертається у звичне русло. Тим більше, що зараз Ізраїль готується відзначати День незалежності 14-15 квітня. І ми будемо святкувати цей день як перша країна, яка перемогла коронавірус", – зазначив Раньков.

За словами медика, успішній вакцинації в Ізраїлі сприяло те, що першими щеплення публічно отримали президент і прем'єр-міністр, а також підтримка кампанії імунізації усіма ЗМІ та обмеження для тих, хто відмовився від уколу.

Насамперед у країні вакцинували медиків, працівників спеціальних служб, соціальних працівників, персонал і постояльців будинків-інтернатів. Раньков зазначив, що в додаткових дослідженнях перед процедурою немає потреби.

Медичний директор перерахував головні принципи вакцинації проти COVID-19 в Ізраїлі:

Людей, які перехворіли на коронавірус, можна прищеплювати тільки після повного одужання. Першу дозу вакцини людина може отримати щонайменше через три місяці.

Пацієнт, який заразився COVID-19 після першої дози вакцини, може отримати другий укол через три місяці після підтвердження одужання.

У разі, якщо пацієнт захворів на коронавірус після щеплення двома дозами вакцини, він не потребує нового уколу. Він також перенесе захворювання в більш легкій формі.

Якщо тест на антитіла показав, що людина раніше перенесла захворювання, вона може отримати одну дозу вакцини в будь-який час, три місяці чекати не потрібно.

Заборонено брати аналіз крові на антитіла у тих, хто переніс COVID-19, для вирішення питання про вакцинацію. Велика кількість антитіл не вказує на наявність надійного імунітету до вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль із 7 квітня посилив правила в'їзду. Тепер для перетину кордону громадяни України та інші іноземці повинні заздалегідь подати заявку, а також мати при собі негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений за 72 години до прибуття.