В Полтаве беременную с COVID-19 срочно оперировали, чтобы спасти ребенка. Фото

В Полтаве Юлия Кривошеева будучи беременной заразилась коронавирусом (COVID-19). Ее состояние здоровья ухудшилось поэтому было решено делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь младенцу.

Женщина рассказала, что когда ей подходил срок рожать у нее поднялась температура и она весь день провела в постели, пишут "Факты".

"Было такое ощущение, словно меня пропустили через мясорубку и бросили под каток. Каждый подъем с кровати был похож на подъем на Говерлу. Руки-ноги не слушались, и я едва находила силы дойти до кухни", – вспоминала она.

Кривошеева обратилась к врачам лишь тогда, когда почувствовала, что ребенок (шла тридцать третья неделя беременности) стал вялым и почти перестал толкаться. К тому же температура поднялась почти до сорока градусов.

После консилиума врачи приняли решение срочно делать кесарево сечение. После рождения девочки весом 2,4 кг у нее диагностировали двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.

"Врачи сказали: если бы я дотянула с поездкой в родильный дом до утра, все могло бы закончиться гораздо печальнее. Но ребенку спасли жизнь!.. Как потом объяснили специалисты, ковид уничтожил в моем организме фибриноген – белок, отвечающий за свертываемость крови. Поэтому я элементарно могла умереть во время операции. Мне ставили катетер в руку, а из маленького прокола кровь лилась фонтаном" – вспоминала она.

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