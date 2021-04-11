Ляшко: в Україні можуть робити до 11 млн щеплень від COVID-19 на місяць

План Ради національної безпеки і оборони (РНБО) вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення до кінця 2021 року є реалістичним.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі виданню "Українська правда". За його словами, в Україні можуть робити до 11 мільйонів щеплень на місяць.

Він наголосив, що для виконання такого плану необхідні такі компоненти, як наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID-19, щоб медичні працівники, які надають допомогу, звільнилися для того, щоб могли проводити щеплення.

"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць – Ред.) ми можемо робити. 11 – це буде найбільш оптимістичний, 4,5 – найнижчий рівень. Але це при наявності всіх факторів, які я озвучив", – зазначив Ляшко.

Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

"Наразі в нас законтрактовано близько 50% (вакцин – Ред.) для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще проводяться перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували", – наголосив санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо розробки та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 в Україні з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.