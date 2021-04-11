На коронавірус в Україні захворіло ще 12 тисяч осіб: статистика в областях

В Україні діагноз коронавірус підтвердили в 12 112 громадян за добу, серед нових хворих – 524 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 11 квітня загальна кількість заражень сягнула 1 853 249.

Із них COVID-19 забрав життя 37 014 осіб (+235), натомість 1 410 860 українців вилікувалися (+5034). Нові дані повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.

Найбільше підтверджених випадків було зареєстровано в Харківській області – 1374, Дніпропетровській – 1333, Донецькій – 839, Хмельницькій – 811 і Львівській – 720. До лікарень потрапили 4694 нових пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 697 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 292 випадки;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки;

Донецька область – 839 випадків;

Житомирська область – 434 випадки;

Закарпатська – 138 випадків;

Запорізька область – 279 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 659 випадків;

Кіровоградська область – 207 випадків;

Луганська область – 72 випадки;

Львівська область – 720 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 623 випадки;

Полтавська область – 297 випадків;

Рівненська область – 277 випадків;

Сумська область – 638 випадків;

Тернопільська область – 410 випадків;

Харківська область – 1 374 випадки;

Херсонська область – 312 випадків;

Хмельницька область – 811 випадків;

Черкаська область – 349 випадків;

Чернівецька область – 193 випадки;

Чернігівська область – 489 випадків.

В офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.

Минулої доби було здійснено 72 551 тестування, зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8379, а також 29 711 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 8 656 885 ПЛР-тестувань.

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