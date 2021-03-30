У МОЗ сказали, скільки хворих на COVID-19 витримає медсистема України

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що навіть із добовим приростом хворих на коронавірус у 24 тисячі Україна зможе пройти цей спалах, обійшовшись без введення повного локдауну.

За його словами, нині медсистема країни справляється з напливом пацієнтів. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо 11 областей сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Наближаються нові області також до нього. Чи варто вводити загальнодержавний карантин, жорсткі протиепідемічні обмеження? Поки що система охорони здоровʼя справляється з навантаженням", – запевнив Ляшко.

Він визнав, що нині проблеми є у Житомирській та Чернівецькій областях. Там уже створено комісії, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень.

На переконання заступника очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), протиепідемічних правил потрібно дотримуватися локально.

"З цифрами 24 тисячі й трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину, повного локдауну. Система охорони здоров’я зараз не така, як була у березні 2020 року. Ми говоримо, що не будемо запроваджувати жорстких карантинних обмежень, поки система не буде наближатися до колапсу", – підкреслив Ляшко.

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