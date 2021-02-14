В России внезапно умер кумир Шварценеггера: спортивные итоги 13 февраля
В России внезапно умер легендарный чемпион, ставший кумиром для Шварценеггера, а российские футболисты спровоцировали массовую драку в Турции и попали на видео.
Кроме того, футболист "Динамо" забил потрясающий гол шведой ударом с лета и обнаженная девушка сорвала конференцию футбольного клуба.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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