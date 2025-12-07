Кэти Перри впервые официально подтвердила отношения с Джастином Трюдо: фото

Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые официально подтвердили свои отношения после нескольких месяцев предположений. Они сделали это через инстаграм-публикацию Перри с фото и видео их поездки в Японию, где пара отдыхала во время мирового тура певицы.

Об этом стало известно из Instagram-карусели Перри, в которой она добавила несколько снимков и коротких видео с Трюдо. В одном из них они делают селфи, прикасаясь лицами, в другом – вместе пробуют суши. Трюдо также подтвердил совместную поездку, репостнув фото в Х и поблагодарив Фумио Кишиди за встречу: "Мы с Кэти очень обрадовались возможности пообщаться с вами и Юко".

Встреча, ставшая знаковой

Слухи о романе Перри и Трюдо ходили уже несколько месяцев – сначала из-за их частого появления на совместных фото, а затем после того, как Трюдо посетил один из концертов Перри. Некоторые, возможно, тогда еще колебались, стоит ли воспринимать это серьезно, но все выглядело достаточно очевидно. Особенно после того, как певица во время выступления в Лондоне пошутила в ответ на предложение фаната: "Жаль, что ты не спросил меня 48 часов назад". Зал взорвался смехом, а эта реплика, кажется, только подтвердила ее новый статус.

Перри опубликовала фото со слов подписью "Токийские дни в туре и не только", намекая, что поездка носила не только рабочий характер. В кадрах видно, как пара гуляет по Токио, дегустирует суши и проводит время вместе в перерывах между выступлениями турне Lifetimes Tour.

В начале недели Трюдо также выложил снимок, где он и Перри позируют рядом с Фумио Кишидой и его женой Юко. За несколько недель до этого издание TMZ опубликовало фото из Парижа, где пара держалась за руки – это появление совпало с днем рождения Перри и, возможно, стало их первым публичным выходом в качестве пары.

Прошлое Перри и Трюдо

Ранее Кэти Перри состояла в длительных отношениях с актером Орландо Блумом – пара была вместе десять лет и воспитывает дочь. Они расстались этим летом, что стало неожиданностью для многих ее фанатов. И хоть певица никогда не спешила делиться подробностями личной жизни, изменения в ее публичных появлений несколько месяцев назад уже намекали на новый этап.

Джастин Трюдо, который возглавлял правительство Канады с 2015 по 2025 год, также имеет опыт длительного брака. Он был женат на Софи Грегуар в течение 18 лет, прежде чем они объявили о расставании в 2023 году. Пара воспитывает троих детей. Трюдо почти не комментировал свою личную жизнь после разрыва, но его появление с Перри в Париже и Японии стало первым четким сигналом изменений.

Есть ощущение, что оба сейчас просто позволяют себе немного больше открытости. Возможно, это даже выглядит смело после их долгих и непростых предыдущих отношений, но все равно естественно.

Что происходит дальше

Несмотря на волну комментариев в соцсетях, ни Перри, ни Трюдо до сих пор публично не прокомментировали свои отношения. Они также не ответили на запрос BBC относительно официального комментария.

Однако пользователи интернета давно замечали их взаимное присутствие на событиях и неформальных встречах. Возможно, поэтому для многих объявление не стало неожиданностью, но все равно вызвало оживленную реакцию. Кто-то радовался за пару, кто-то шутил о "самом неожиданном кроссовере года".

Здесь трудно не заметить, что такой союз двух публичных людей – певицы, которая влияет на глобальную поп-культуру, и политика, который долгое время был одним из самых известных государственных деятелей мира – всегда будет вызывать интерес. Но все же видно, что они стараются держать баланс между личным и публичным, и, кажется, получается у них это пока что достаточно спокойно.

