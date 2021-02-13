Названа катастрофическая ошибка России на чемпионате мира по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что нынешний чемпионат мира для РФ можно спасти, лишь переместив спортсменов с высокогорья.

В смешанной эстафете россияне финишировали девятыми, хотя месяц назад победили в этой дисциплине на Кубке мира. Также на мундиале российские спортсменки неудачно пробежали спринт (Ирина Казакевич стала лучшей в РФ с 19-м местом).

"Их нужно спустить вниз. То, что они живут наверху, это катастрофическая ошибка и провал в подготовке. Увольнение тренерского штаба прямо сейчас – это крайность, но выводы надо делать однозначно", – сказал Драчев.

Драчев уверен, что в плохих результатах российской команды на чемпионате мира по биатлону в Поклюке виноват главный тренер сборной Валерий Польховский.

"Сейчас все вопросы надо адресовать Польховскому, который привез команду в Поклюку на подготовку. Эта безграмотность видна. Дать еще работать Польховскому? Тогда будем говорить, что он провалил два года", – цитирует Драчева агентство "Р-спорт".

Экс-глава СБР признался, что в провале на мундиале не хочет винить спортсменов, так как они максимально выкладываются на трассе и работают так, как их подготовил тренерский состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мужском спринте Артем Прима занял 20 место, а 10 февраля смешанная эстафета завершилась скандалом. Украина уступила 0,5 секунд бронзовой медали, после чего Елена Пидгрушная заявила о хамстве и наглости со стороны Ханны Эберг. Шведка в свою очередь резко ответила украинской биатлонистке.