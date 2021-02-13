Названа катастрофическая ошибка России на чемпионате мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
3,7 т.
Ирина Казакевич

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что нынешний чемпионат мира для РФ можно спасти, лишь переместив спортсменов с высокогорья.

В смешанной эстафете россияне финишировали девятыми, хотя месяц назад победили в этой дисциплине на Кубке мира. Также на мундиале российские спортсменки неудачно пробежали спринт (Ирина Казакевич стала лучшей в РФ с 19-м местом).

"Их нужно спустить вниз. То, что они живут наверху, это катастрофическая ошибка и провал в подготовке. Увольнение тренерского штаба прямо сейчас – это крайность, но выводы надо делать однозначно", – сказал Драчев.

Драчев уверен, что в плохих результатах российской команды на чемпионате мира по биатлону в Поклюке виноват главный тренер сборной Валерий Польховский.

"Сейчас все вопросы надо адресовать Польховскому, который привез команду в Поклюку на подготовку. Эта безграмотность видна. Дать еще работать Польховскому? Тогда будем говорить, что он провалил два года", – цитирует Драчева агентство "Р-спорт".

Экс-глава СБР признался, что в провале на мундиале не хочет винить спортсменов, так как они максимально выкладываются на трассе и работают так, как их подготовил тренерский состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мужском спринте Артем Прима занял 20 место, а 10 февраля смешанная эстафета завершилась скандалом. Украина уступила 0,5 секунд бронзовой медали, после чего Елена Пидгрушная заявила о хамстве и наглости со стороны Ханны Эберг. Шведка в свою очередь резко ответила украинской биатлонистке.