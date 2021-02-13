"Вест Хэм" собирается продать Ярмоленко с огромной скидкой. СМИ назвали сумму

Этим летом английский "Вест Хэм" планирует продать украинского футболиста Андрея Ярмоленко за 6 млн стерлингов, что на 13 млн меньше его покупной стоимости, сообщает Football Insider.

31-летний атакующий хавбек сборной Украины в текущем сезоне вышел лишь раз в стартовом составе в Премьер-лиге. Ярмоленко, с тех пор, как летом 2018 года перешел из "Боруссии" Дортмунд за 18 миллионов фунтов стерлингов, так и не стал основным игроком команды.

Издание со ссылкой на источнике в "Вест Хэме" утверждает, что руководители клуба отметили украинца, как одного из высокооплачиваемых игроков, которого они отпустят в летнее трансферное окно.

Есть возможность продлить сделку, но на данном этапе это маловероятно.

В "Вест Хэме" осознают, что потерпят серьезные финансовые потери от продажи Ярмоленко. Предложение на сумму от 5 до 6 миллионов фунтов стерлингов может быть достаточным, чтобы команда согласилась отпустить Андрея.

По информации Football Insider, главный тренерр "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже не рассчитывает на Яррмоленко, считая его "расходным материалом".

За все время карьеры в "Вест Хэме" лидер сборной Украины показал лишь мимолетные проблески своего потенциала: в 53 матчах он забил 10 голов и сделал 6 передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля Ярмоленко получил травму в начале второго тайма матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В британских СМИ появилась информация о том, что Ярмоленко может больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за растяжения связок колена.