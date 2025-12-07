Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев: первые подробности

В воскресенье, 7 декабря, в Киев прибыл поездом Вифлеемский огонь. Вскоре христианскую святыню распределят между другими украинскими городами.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Там подчеркнули, что уже почти 40 лет пластуны продолжают в Украине эту традицию.

Что известно

Как сообщается, святыня проходит долгий путь: сначала огонь зажигают в израильском Вифлееме, затем доставляют в Австрию, а оттуда его распределяют в разные страны мира.

В "Укрзалізниці" говорят, что уже почти 40 лет пластуны продолжают в Украине скаутскую традицию передачи Огня с Земли Обетованной. В этом году уже в пятый раз в разные уголки страны Вифлеемский огонь доставят поездами "Укрзалізниці".

"Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец", – говорится в сообщении.

Что такое Вифлеемский огонь

Вифлеемский огонь мира – это благотворительная инициатива 1986 года от Австрийской телерадиокомпании ORF с целью донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома: в больницах, детских домах и т.д. В том же году инициативу подхватили венские скауты.

В Европу огонь в конце ноября привозят из Израиля самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже от Вены его развозят по всей Европе. От Австрии, через Словакию и Польшу, в середине декабря, огонь попадает и в Украину, где его между городами распределяют "пластуны".

Напомним, на Софийской площади в Киеве вечером 5 декабря зажгли огни на главной елке страны. Торжественный момент произошел накануне Дня Святого Николая.

в Украине стартовал сезон продаж рождественских деревьев – елок и пихт. Их цена начинается с 210 гривен, но в разных городах стоимость будет отличаться, например, на севере страны и Полесье она будет самой низкой.

