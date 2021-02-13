В России пропал без вести олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион-1980 в командном троеборье по конному спорту Александр Блинов пропал в Модмосковье.

Как заявила дочь Анастасия в интервью МК, ее 66-летний отец не выходит на связь уже несколько дней. Ей и всем знакомым Блинова пришлось обратиться в полицию и к волонтерам.

По словам Анастасии, утром 9 февраля Александр должен был поехать на автобусе из села Андреевское до Можайска в в банк оформить пенсионную карту.

Последний раз с дочерью он связывался в 09:29. В 19 часов женщина попыталась позвонить отцу, но трубку никто не взял. На следующий день телефон уже не работал.

"Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана, значит, папа там не был", - отметила Анастасия, добавив, что серьезных проблем со здоровьем у мужчины не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года чемпион Олимпиады 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в подмосковном городе Руза.