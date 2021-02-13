В России внезапно умер легендарный чемпион, ставший кумиром для Шварценеггера

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Юрий Власов

Чемпион Олимпийских игр 1960 года, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион СССР Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина.

По словам Кишкина, смерть легендарного тяжелоатлета для его родных была скоропостижной и неожиданной.

"Утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время – ни простудными заболеваниями, ни коронавирусом", – добавил Кишкин.

Власов и Шварценеггер

За свою карьеру Власов установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Арнольд Шварценеггер в одном из интервью признался, что именно благодаря Власову начал заниматься железным спортом.

"Я был в Вене в 1961 году, смотрел чемпионат Мира по тяжелой атлетике, где русские сминали соперников. И среди них был этот парень, Юрий Власов. Он был чемпионом мира, он был просто гигантом. Он выглядел потрясающе, но при этом был интеллигентом, носил очки. У него была неимоверная сила, а также решимость и выносливость. Он был просто монстром! И тогда я сказал себе – это именно то, что мне нужно. Именно таким я хочу стать!", – сказал в 2010 году Терминатор во время своего визита в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля олимпийский чемпион-1980 в командном троеборье по конному спорту Александр Блинов пропал без вести в Подмосковье.

тяжелая атлетикаАрнольд Шварценеггер