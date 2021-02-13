Футболист "Динамо" забил потрясающий гол шведой ударом с лета

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский отметился невероятным ударом в матче 14-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиги против "Олимпика".

На 77-й минуте футболист удачно обыгрался с Виктором Цыганковым на границе штрафной площадке. 28-летний игрок сборной Украины принял мяч и ударом с лета внешней стороной стопы (шведой) по фантастической траектории отправил круглого точно в сетку.

"Я вообще хотел вывести Витю на ударную позицию, но его заблокировали, и мяч прилетел удобно мне на ногу. Удалось попасть в ближний угол", – прокомментировал свой "выстрел" Буяльский.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Олимпик" завершилась со счетом 3:1.

Поединок в сложнейших погодных условиях прошел на стадионе им. Лобановского и стал самым ранним официальным матчем киевлян в календарном году.