Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в 1/8 финала Australian Open с призовым фондом 55 450 000 долларов и в 12-й раз в своей карьере сыграет на этой стадии на мэйджоре,

Hey @ElinaSvitolina, we would like you to meet the #AO2021 Fourth Round 👋



Moving on up as she defeats Putintseva 6-4 6-0 🇺🇦#AusOpen pic.twitter.com/6w22jlGBZ2 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021

В матче 3-го раунда 26-летняя одесситка разгромила уроженку Москвы Юлию Путинцеву (№28 WTA), представляющую Казахстан. Матч продлился 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:0.

Поединок начинался для украинки не очень удачно. Уже в первом гейме Свитолина проиграла очко на своей подаче (3-4). Это стало поворотным событием. Наша соотечественница смогла собраться и выиграть 9 геймов подряд. Вторая партия завершилась всухую 6:0.

В следующем раунде 14 февраля Элина сыграет против американки Джессики Пегулы (№61 WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису Элина была сильнее чешки Марии Боузковой (№50), а затем на классе обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф (№48).