Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в 1/8 финала Australian Open с призовым фондом 55 450 000 долларов и в 12-й раз в своей карьере сыграет на этой стадии на мэйджоре,

Hey @ElinaSvitolina, we would like you to meet the #AO2021 Fourth Round 👋



Moving on up as she defeats Putintseva 6-4 6-0 🇺🇦#AusOpen pic.twitter.com/6w22jlGBZ2