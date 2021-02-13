Российские футболисты спровоцировали массовую драку в Турции. Видео
Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" устроили массовую потасовку с игроками боснийского "Бораца" во время контрольного матча в Турции.
В конце второго тайма боснийский игрок хотел побыстрее ввести мяч в игру, однако футболист самарцев его грубо оттолкнул. После этого на поле образовалась настоящая куча-мала, к которой присоединились и запасные и представители тренерских штабов обеих команд.
Судьям пришло досрочно завершить игру. На момент остановки встречи счет был 1:0 в пользу клуба из Самары. Гол на 57-й минуте забил Ежов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Мусаев (13-0), выступающий в полусреднем весе, стал зачинщиком массовой драки на турнире KSW 58, который прошел в Лодзе.
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