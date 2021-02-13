Тренер Лопеса сказал, что было самым главным в бою с Ломаченко

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса заявил, что самым главным в бою против Василия Ломаченко стала не досрочный успех, а победа именно решением судей.

По словам Лопес-старшего, такой успех его подопечного позволил развеять иллюзию о том, что техника украинца является, чем-то нереальным.

"Знаете, что было самым главным в этом бою? То, что мы сломали Матрицу. Если бы мы нокаутировали этого парня за два раунда, все бы говорили: "Ну хорошо". А мы сделали по-своему – перебоксировали его", – заявил Теофимо Лопес-старший на видео, который опубликовал в Instagram спортивный юрист Николай Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес-старший поднял бокал со словами "Viva Ukraine" ("Слава Украине") и выпил за будущее президентство одного из братьев Кличко.

Позже Лопес-младший последовал примеру отца, также отметившись этим патриотическим возгласом, и намекнул на скорый приезд в Украину.

Ранее отец Теофимо сказал, что сделает Ломаченко в следующем бою.