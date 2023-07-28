'Зачем вы это сделали?' В РФ раскрыли слова Харлан россиянке после боя на ЧМ

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан открыто заявила россиянке Анне Смирновой, что не будет пожимать ей руку после боя на чемпионате мира 2023 года в Милане. При этом для нашей соотечественницы стало неожиданностью дисквалификация за этот шаг в отношении представительницы страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом информирует российский Telegram-канал Baza. По его данным, "Харлан прямо на площадке сказала Смирновой лишь одну фразу: "Я не буду жать тебе руку". Однако россиянка решила выдать из себя жертву провокации и устроила настоящий цирк – она отказалась покидать дорожку и уселась прямо на стуле на ней. Позже соперница Ольги подала протест на результат поединка и требовала наказать украинку.

После этого руководители Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение исключить Харлан из числа участников турнира. "Узнав о решении судьи, она "сидела и плакала" в подтрибунном помещении, а после этого у нее началась "настоящая истерика". Затем Харлан сама подошла к боксу со Смирновой и спросила "Зачем вы это сделали?". Со слов очевидцев, сами саблистки и члены их команд при этом никак не конфликтовали и друг друга не оскорбляли", – утверждает источник.

Отметим, что Смирнова не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ. Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

В свою очередь министр спорта России Олег Матицын заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!