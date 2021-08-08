Вместо тренера украинской гимнастки на Олимпиаду-2020 поехала Ириша Блохина

Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.

Делясь своими эмоциями Кристина отметила, что ей было очень тяжело.

"Мы приехали сюда за шесть дней до соревнований и много работали. Выступала я для себя в удовольствие ну и конечно для страны. Для всех людей, что меня поддерживают и для своего тренера, которого тут, к сожалению, нет", – цитирует Пограничную Суспильне.Медиа.

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Напомним, что в соревнованиях художниц кроме Пограничной Украину представляла Виктория Оноприенко.

Ее сопровождала Ирина Дерюгина. В личном многоборье девушки замкнули итоговый протокол.

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