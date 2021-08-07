Симоньян устроила истерику из-за ситуации со сборной России на Олимпиаде-2020

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян в резких выражениях оценила работу судей на олимпийском турнире по художественной гимнастике. В личном многоборье российская спортсменка Дина Аверина взяла "серебро", проиграв победительнице 0,150 балла.

У себя в Telegram-канале Симоньян назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.

Также Симоньян высказалась в адрес победительницы – представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".

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Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.

Позже Маргарита выложила скриншот одной из новостей на популярном российском спортивном сайте, спросив у коллег, не стыдно ли им.

Возмущение Симоньян вызвал случай в заключительном упражнении с лентой. Ашрам выпустила из рук снаряд, однако это все равно позволило ей стать олимпийской чемпионкой.

После выступления российские тренеры подали протест, но судьи его отклонили.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в художественной гимнастике.

Украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко в этом соревновании замкнули десятку результатов. Кристина заняла 9-е место (95,100), Виктория – 10-я (93.350).

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 августа, Украина пополнила свою копилку четырьмя медалями. Две серебряные медали завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. По "бронзе" добыли украинские синхронистки и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.