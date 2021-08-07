Симоньян устроила истерику из-за ситуации со сборной России на Олимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Дина Аверина

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян в резких выражениях оценила работу судей на олимпийском турнире по художественной гимнастике. В личном многоборье российская спортсменка Дина Аверина взяла "серебро", проиграв победительнице 0,150 балла.

У себя в Telegram-канале Симоньян назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.

Маргарита Симоньян оскорбила судей

Также Симоньян высказалась в адрес победительницы – представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".

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Маргарита Симоньян

Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.

Позже Маргарита выложила скриншот одной из новостей на популярном российском спортивном сайте, спросив у коллег, не стыдно ли им.

Симоньян не сдержала эмоций

Возмущение Симоньян вызвал случай в заключительном упражнении с лентой. Ашрам выпустила из рук снаряд, однако это все равно позволило ей стать олимпийской чемпионкой.

Результаты выступлений

После выступления российские тренеры подали протест, но судьи его отклонили.

Пьедестал почета

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в художественной гимнастике.

Дина Аверина

Украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко в этом соревновании замкнули десятку результатов. Кристина заняла 9-е место (95,100), Виктория – 10-я (93.350).

Дина Аверина

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 августа, Украина пополнила свою копилку четырьмя медалями. Две серебряные медали завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. По "бронзе" добыли украинские синхронистки и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

ЯпонияТокиоОлимпиада-2020Маргарита Симоньян