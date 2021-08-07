Впервые за 25 лет Россия без "золота": опубликовано видео победного выступления Линой Ашрам

Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам стала автором главной сенсации 16-го соревновательного дня на Олимпийских играх-2020. В Токио 22-летняя спортсменка победила в личном многоборье, прервав 25-летнее доминирование России.

Решающим стал 4-й этап многоборья – упражнения с лентой. Ашрам перед этим этапом шла второй, но смогла собраться и выдать впечатляющий перфоманс. Во время своего выступления Линой уронила снаряд, однако судьи не стали ее за это сильно штрафовать.

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В итоге Ашрам стала первой, всего на 0,150 балла опередив представительницу России Дину Аверину.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео этого "золотого" танца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ашрам в свое время служила в армии Израиля и отпрашивалась на тренировки.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио в субботу, 7 августа, состоялся 16-й соревновательный день. Спортсмены со всего мира разыграли 34 комплекта наград. Украина завоевала четыре медали: два "серебра" и две "бронзы".