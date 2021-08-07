Российская гимнастка сенсационно проиграла "золото" Олимпиады и разрыдалась. Видео

Российская художественная гимнастка Дина Аверина завоевала "серебро" Олимпийских игр-2020, проиграв победительнице 0,150 балла. 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы не смогла скрыть своего разочарования, разрыдавшись в прямом эфире.

Победительницей стала Лина Ашрам из Израиля. 22-летняя гимнастка в заключительном упражнении выпустила из рук ленту, однако это все равно позволило ей стать олимпийской чемпионкой Токио.

После выступления российские тренеры подали протест, но судьи его отклонили.

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Таким образом впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике.

Украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко замкнули десятку результатов. Кристина заняла 9-е место (95,100), Виктория – 10-я (93.350).

Напомним, что Украина 7 августа взяла уже два "серебра" на Олимпиаде-2020. Медали завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.