Чемпионка и солдат: кто такая Линой Ашрам, которая впервые за 25 лет победила Россию в художественной гимнастике

Художественная гимнастка Линой Ашрам переписала историю Олимпиады-2020. 22-летняя израильтянка стала первой спортсменкой с 1984 года, которая в этой дисциплине победила россиянок.

37 лет назад в Лос-Анджелесе во время первого олимпийского турнира по художественной гимнастике, а также из-за бойкоту восточных стран, победила канадка Лори Фанг. С тех пор "золото" в этом виде спорта постоянно уходило в СССР, затем в СНГ и Украину, и, начиная с Атланты-1996, исключительно в Россию. 25 лет назад последней не-россиянкой с "золотом" стала украинка Екатерина Серебрянская.

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Это было до 7 августа 2020 года, когда благодаря выступлению под популярную еврейскую песню "Хава Нагила", Ашрам сломила сопротивление Дины Авериной, одной из двух россиянок-близнецов, "бронзу" выиграла белоруска Алина Горносько.

Этот неожиданный результат российская делегация встретила с разочарованием. Олимпийский комитет России в своем Twitter написал, что "весь мир видел эту несправедливость". Сама Аверина, оспорив (безуспешно) набранную ей оценку, сказала в конце выступления, что "оценки были странными. Наше выступление было очень сложным, но получило низкие оценки. Мы подали апелляции, но они были отклонены".

Ашрам родилась в Ришоне-ле-Цион, в городе к 7 км югу от Тель-Авива, в семье йеменско-сефардского происхождения. Ее отец - солдат израильской армии, мать - воспитательница детского сада. С 2017 по 2019 год Линой служила в армии. Была ефрейтором в Центральном подразделении связи и коммуникации (ЛОТАМ).

"Я работала с 8 до 11, а в остальное время тренировалась, кроме субботы, конечно. Чтобы соревноваться, мне пришлось взять отпуск. Меня уволили с честью, я просто много тренировалась", – рассказывала в свое время гимнастка

В 2017 году в Пезаро Ашрам взобралась на свой первый подиум на Кубке мира ("бронза"). После этого спортсменка с каждым годом добывала все больше медалей, в том числе историческое "золото" чемпионата Европы в Киеве в 2020 году. Это была первая победа не России за 23 года.

В 2019-м Линой закончила службу в армии. Сейчас девушка учится на бакалавра образования и социальных исследований в Академическом колледже Оно в городе Кирьят-Оно.

Изначально Линой рассматривалась в Токио аутсайдером и кандидатом на третье место в семейном дерби между двумя близнецами Авериной.

Но в итоге Ашрам взяла для Израиля первое "золото" на Олимпийских играх среди женщин за всю историю. До этого было всего два золотых медалиста: Галь Фридман (парусный спорт, Афины-2004) и Артем Долгопят (спортивная гимнастика, Токио-2020).