Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не согласен участвовать на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом и без национального гимна. Участник Z-митинга в Лужниках в марте минувшего года, за что он был дисквалифицирован на девять месяцев, также поблагодарил диктатора Владимира Путина.

Об это Рылов заявил в интервью изданию "Советский спорт". Комментируя высказывания Путина о том, что решение об участии на ОИ должны принимать сами спортсмены, пловец раскритиковал Международный олимпийский комитета (МОК) за якобы несправедливость в отношении россиян.

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"Владимир Владимирович предоставляет выбор каждому человеку. Для спортсменов Олимпиада – это смысл жизни. Высшая ступень. Но пока с условиями МОК я не согласен. Не особо хочу ехать в Париж, особенно если надо будет подписывать декларацию. Моя позиция сейчас такова, что я не намерен никуда отправляться", – сказал Рылов.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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