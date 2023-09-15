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"Владимир Владимирович предоставляет выбор": чемпион ОИ из РФ ради Путина отказался от участия на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
Евгений Рылов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не согласен участвовать на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом и без национального гимна. Участник Z-митинга в Лужниках в марте минувшего года, за что он был дисквалифицирован на девять месяцев, также поблагодарил диктатора Владимира Путина.

Об это Рылов заявил в интервью изданию "Советский спорт". Комментируя высказывания Путина о том, что решение об участии на ОИ должны принимать сами спортсмены, пловец раскритиковал Международный олимпийский комитета (МОК) за якобы несправедливость в отношении россиян.

"Владимир Владимирович предоставляет выбор": чемпион ОИ из РФ ради Путина отказался от участия на Олимпиаде-2024
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"Владимир Владимирович предоставляет выбор": чемпион ОИ из РФ ради Путина отказался от участия на Олимпиаде-2024

"Владимир Владимирович предоставляет выбор каждому человеку. Для спортсменов Олимпиада – это смысл жизни. Высшая ступень. Но пока с условиями МОК я не согласен. Не особо хочу ехать в Париж, особенно если надо будет подписывать декларацию. Моя позиция сейчас такова, что я не намерен никуда отправляться", – сказал Рылов.

 
"Владимир Владимирович предоставляет выбор": чемпион ОИ из РФ ради Путина отказался от участия на Олимпиаде-2024

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

"Владимир Владимирович предоставляет выбор": чемпион ОИ из РФ ради Путина отказался от участия на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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