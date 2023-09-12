'Сублимация войны? В этом что-то есть': Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

Кремлевский диктатор Владимир Путин выступил за участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Президент РФ при этом отметил, что решение остается за самими атлетами, а также добавил сравнение соревнований с военными действиями.

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об этом Путин заявил во время Восточного экономического форума, информирует портал Sport24. В лучших традициях кремлевской пропаганды он сделал акцент якобы на деградации мирового спорта из-за отстранения от международных соревнований российских спортсменов, которые массово поддерживают приступную войну в Украине.

"Конечно, мы должны, прежде всего, руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами и десятилетиями готовились к важнейшим стартам, они сами для себя должны принять решение. Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило. Некоторые говорят, что спорт, соревнования на международном уровне это сублимация войны. В этом что-то есть", – сказал Путин.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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