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"Сублимация войны? В этом что-то есть": Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,4 т.
'Сублимация войны? В этом что-то есть': Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

Кремлевский диктатор Владимир Путин выступил за участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Президент РФ при этом отметил, что решение остается за самими атлетами, а также добавил сравнение соревнований с военными действиями.

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об этом Путин заявил во время Восточного экономического форума, информирует портал Sport24. В лучших традициях кремлевской пропаганды он сделал акцент якобы на деградации мирового спорта из-за отстранения от международных соревнований российских спортсменов, которые массово поддерживают приступную войну в Украине.

"Сублимация войны? В этом что-то есть": Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024
"Сублимация войны? В этом что-то есть": Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

"Конечно, мы должны, прежде всего, руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами и десятилетиями готовились к важнейшим стартам, они сами для себя должны принять решение. Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило. Некоторые говорят, что спорт, соревнования на международном уровне это сублимация войны. В этом что-то есть", – сказал Путин.

"Сублимация войны? В этом что-то есть": Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

"Сублимация войны? В этом что-то есть": Путин высказался об участии России на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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