Чемпиона ОИ из России дисквалифицировали за "Z-митинг" Путина в поддержку войны в Украине

Российский олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов получил получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летниq спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках, который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщается на официальном сайте FINA. Дисциплинарный комитет организации принял решение отстранить пловца от всех международных соревнований на девять месяцев после того, как он появился на мероприятиях в поддержку войны в Украине.

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"Также российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо мероприятия FINA до конца 2022 года. Предыдущие решения включали отмену мероприятий FINA в России и отказ от приглашения российских и белорусских команд на 19-й чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году", – говорится в заявлении федерации.

Кроме Рылова в митинге приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына. Ранее спонсорский контракт с пловцом из-за "Z-концерта" разорвал мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo.

Под шквал критики попал лыжник Александр Большунов. Ради присутствия на сцене в Лужниках он отказался стартовать в гонке раздельным стартом на турнире "Олимпийцы России".

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