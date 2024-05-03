Умер украинский скульптор Николай Телиженко

В пятницу, 3 мая, на 73-м году жизни скончался украинский скульптор и художник из Черкасс Николай Телиженко. Он был автором флага города, Народным художником Украины, членом Национального союза художников и Национального союза мастеров народного искусства.

Соцсети взорвались скорбными сообщениями, в которых украинцы вспоминают каким был мастер. В частности, трагическое известие подтвердили в Facebook городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, Черкасский городской совет, а также дочь художника Олеся Телиженко.

Николай Телиженко родился 16 марта 1951 в Звенигородке Черкасской области. Окончил Вижницкое училище искусства, впоследствии, в 1978 году, – Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства. С 1979 жил и работал в Черкассах.

С 1987 года являлся членом Национального союза художников. Заслуженный художник Украины. Участвовал во множестве международных конкурсов и симпозиумов по скульптуре.

Самые известные произведения:

– панно "Праздник урожая" (1984);

– панно "Осенние перевесла" (1986);

– "Струны Днепра" (1990);

– панно "Байда-Вишневецкий" (2001).

Кроме того, мозаичные панно Телиженко украшают в Черкассах магазин "Рубин" ("Казак Мамай") и эстраду детского парка (мозаика "Скоморохи"). На школе в селе Будище Черкасского района он выполнил самый большой в Украине мозаичный портрет Тараса Шевченко, в Покровской церкви в Черкассах – иконостас, в Ильинской церкви в Субботове – иконы.

Также Телиженко – соавтор памятника жертвам Чернобыльской трагедии в Соборном сквере, автор флага и герба Черкасс, эскизов наград 118-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Черкасщины.

В последние десятилетия он активно работал как график в технике вытинанки и развил ее до уровня художественного явления.

"О таких Лина Костенко писала – "Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану. В барельєфах печалі уже їм спинилася мить..". Не стало Николая Матвеевича в скорбные дни, когда весь христианский мир замер, оплакивая распятого Сына Божьего. Мои соболезнования родным Николая Телиженко, художественной семье, всему обществу Черкасс", – написал Анатолий Бондаренко.

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