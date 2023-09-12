Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024

Министр спорт РФ Олег Матыцин потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) исключить требование к российским спортсменов подписывать антивоенную декларацию для участия на Играх в Париже-2024. Чиновник из страны-агрессорки назвал такое условие "осуждением политики президента" Владимира Путина, который при поддержке народа развернул преступную войну против Украины.

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Об этом Матыцин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава спортивного ведомства РФ при этом поддержал участие атлетов на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом и национального гимна, но выдвинул своих условия МОК.

"Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили МОК и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода "красной черты" – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства", – сказал Матыцин.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК.

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