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Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Олег Матыцин

Министр спорт РФ Олег Матыцин потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) исключить требование к российским спортсменов подписывать антивоенную декларацию для участия на Играх в Париже-2024. Чиновник из страны-агрессорки назвал такое условие "осуждением политики президента" Владимира Путина, который при поддержке народа развернул преступную войну против Украины.

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Об этом Матыцин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава спортивного ведомства РФ при этом поддержал участие атлетов на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом и национального гимна, но выдвинул своих условия МОК.

Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024
Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024

"Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили МОК и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода "красной черты" – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства", – сказал Матыцин.

Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Россия потребовала от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК.

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