'Опять обманули? Что вы за лохи?' Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Игорь Левитин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в диктатуре в мировом спорте. Он пожаловался на недопуск российских спортсменам к Азиатским играм, чем вызвал настоящий вал едких комментариев болельщиков.

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"Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет. Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам", – сказал Левитин в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru высмеяли чиновника. Они напомнили ему о нытье Путина, который постоянно жалуется на то, что Запад якобы постоянно обманывает Россию.

"Опять надули? Да что же это делается?!", "Надууули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос...", "Обманули дурачка на четыре кулачка", "Вот оно как получилось – даже МОК не сдюжили... А мир переустраивать собрались...", "Да что же такое. Опять обманули? Что вы за лохи, что вас все время обманывают, то с Минском, то с зерном, то с Олимпиадой? Совсем не справляются с обязанностями", "Электронно поучаствуйте, Игорек", "Какой позор и унижение", "А им никто не сказал что континентальные ОКи это просто филиалы МОК?", – пишут в комментариях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже под национальным флагом. Ранее президент МОК Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы".

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