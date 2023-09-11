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"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,0 т.
'Опять обманули? Что вы за лохи?' Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Игорь Левитин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в диктатуре в мировом спорте. Он пожаловался на недопуск российских спортсменам к Азиатским играм, чем вызвал настоящий вал едких комментариев болельщиков.

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"Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет. Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам", – сказал Левитин в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре
"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Читатели портала Sports.ru высмеяли чиновника. Они напомнили ему о нытье Путина, который постоянно жалуется на то, что Запад якобы постоянно обманывает Россию.

"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре
"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

"Опять надули? Да что же это делается?!", "Надууули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос...", "Обманули дурачка на четыре кулачка", "Вот оно как получилось – даже МОК не сдюжили... А мир переустраивать собрались...", "Да что же такое. Опять обманули? Что вы за лохи, что вас все время обманывают, то с Минском, то с зерном, то с Олимпиадой? Совсем не справляются с обязанностями", "Электронно поучаствуйте, Игорек", "Какой позор и унижение", "А им никто не сказал что континентальные ОКи это просто филиалы МОК?", – пишут в комментариях.

"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре
"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже под национальным флагом. Ранее президент МОК Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

"Опять обманули? Что вы за лохи?" Помощника Путина подняли на смех в сети после обвинения МОК в диктатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы".

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