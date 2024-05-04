Больше всего в Донецкой области: Опендатабот назвал количество церквей УПЦ МП в Украине. Карта

На территории Украины остается 8097 церквей, имеющих связи со страной-агрессором. В течение полномасштабной войны их количество уменьшилось лишь на 685 общин.

Больше всего церквей перешли в Православную Церковь Украины в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях. Об этом сообщает Опендатабот.

В начале полномасштабной войны в Украине действовало 8782 церквей Московского патриархата. Из них только 685 перешли в ВТО. Пик переходов состоялся в 2023 году, когда к ВТО присоединилось 386 общин. Однако с декабря прошлого года по апрель 2024 года их количество выросло всего на 96 церквей.

Больше всего церквей изменили свое религиозное направление в Киевской области – 164, а также в Хмельницкой и Винницкой – 155 и 75 соответственно.

В настоящее время в Украине действуют 8097 церквей, имеющих связи с Россией. Больше всего таких религиозных учреждений находится в Донецкой области – 683 общины. Далее следуют Днепропетровская и Винницкая область – по 526 церквей на каждую.

Несмотря на столь большое количество действующих пророссийских церквей, только 22 из них указывают свою принадлежность к Московскому патриархату в своем наименовании.

К тому же для 42 церквей Минюст добавил примечания к ним с текстом: "Религиозная организация не указана принадлежность к Московскому патриархату". Все эти церкви расположены в Черновицкой области. Дополнительно еще 7 общин изменили свои названия. Три церкви после таких перемен перешли в Православную Церковь Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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