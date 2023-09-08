'Извращение': в МИД РФ пожаловались на то, что 'англосаксы и натовцы' сделали с российскими спортсменами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметилась очередным абсурдным заявлением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Представительница страны-агрессорки назвала это решение одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы".

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Об этом Захарова заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Дипломатка также опровергла факт массового применения российскими атлетами запрещенных препаратов, что вскрылось после Олимпиады-2014 в Сочи и было признано даже кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"То, что англосаксы и остальные натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя. Сначала начали вводить неспортивные правила и требования. Потом заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировали. Далее начали вводить запреты на выступления спортсменов и команд под любыми вымышленными предлогами: от якобы применения допинга до несоответствия национальной принадлежности. Казалось, что мы понимаем, чего они добиваются: хотят выдавить нас как сильнейших конкурентов. Но оказалось все намного хуже – им вообще не нужен нормальный спорт", – сказала Захарова.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможность участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже под национальным флагом. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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