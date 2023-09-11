Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз раскритиковала условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, дипломатка пришел в ужас от критериев в водных видах спорта, где представителей страны-агрессорки готовы допустить только в личных соревнованиях (не более одного атлета в дисциплине) и с подписанием антивоенной декларации.

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Об этом Захарова заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она повторила традиционные нарративы о якобы политизации спорта, которую навязывают страны Запада, забыв о том, что России начала и продолжает вести преступную войну против Украины.

"Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Идея олимпизма ровно противоположная. Она про объединение стран вопреки разногласиям. А на самом деле получается, что, помимо всего выше перечисленного, это еще и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это ничто иное как расизм. У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и НАТО‑центричных стран", – выдала Захарова.

Ранее она назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян, выступив за участие атлетов из РФ на Олимпиаде-2024 без флага и гимна.

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