В РФ назвали дисквалификацию фигуристки Валиевой 'объявлением войны' России

Олимпийский комитет России (ОКР) гневно отреагировал на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой за употребление запрещенных веществ. В ведомстве террористического государства возмутились тем, что спортсменку поймали на нарушении антидопинговых правил во время Игр-2022, а не до них.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном в Telehram-канале комитета. Россияне пожаловались на то, что их "спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши". При этом в организации не смогли опровергнуть сам факт применения Валиевой допинга, что как раз доказал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

"Почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам. Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши", – абсурдно высказались в ОКР.

Отметим, что ранее известная тренерка Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за дисквалификации Валиевой. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!