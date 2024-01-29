'Неадекваты. Негодяи просто!' Чемпион ОИ из РФ призвал к перевороту в МОК после дисквалификации Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Бывший биатлонист в лучших традициях российской пропаганды обвинил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в политизации спорта.

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Об этом Васильев заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 призвал Россию "разорвать все отношения с международными спортивными организациями", а через несколько предложений выступил с идеей назначить в Международный олимпийский комитет (МОК) "нужного кандидата".

"Негодяи просто! Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями. Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями. Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами. Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников. Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из МОК", – сказал Васильев.

Отметим, что ранее известная тренерка Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за дисквалификации Валиевой. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой.

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