Допинг россиянки Валиевой на Олимпиаде подтвержден. МОК подал на фигуристку в суд

В пятницу, 11 февраля, появилась официальная информация о возможном употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая выступила на олимпийском командном турнире в Пекине. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что положительной оказалась проба, взятая у 15-летней девушки из Казани 25 декабря 2021 года.

Новость опубликовали на сайте ITA. В анализе россиянки обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Случилось это 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022.

Как полагается по процедуре, Валиеву в тот же день отстранило от соревнований Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Девушка сразу же подала апелляцию, а на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

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Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против этого и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Обычно он проводит заседания в швейцарской Лозанне, но на время Олимпиады выездная его комиссия работает в Пекине, чтобы принимать оперативные решения. Вердикт по делу россиянки обещают вынести до 15 февраля.

В четверг и пятницу Валиева тренировалась, продолжая подготовку к личным соревнованиям. На данный момент она не считается отстраненной от Олимпийских игр.

Пока что о пересмотре результатов командного турнира фигуристов, в котором сборная ОКР заняла первое место, речи не ведут. Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай допинга на Олимпиаде-2022 выявили у иранца.

В то же время спортивный врач объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.