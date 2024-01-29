Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что мир не проявил 'человеколюбия и сострадания' к Валиевой

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Олимпийский чемпион Сеула-88, который яро поддерживает войну в Украине, внезапно пожаловался на отсутствии "человеколюбия и сострадания" в решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Трехкратный чемпион мира, который попытался представить Валиеву жертвой заговора со стороны Запада, призвал Россию не соблюдать правила и "быстрее избавиться от иллюзий", забыв о том, что РФ давно наплевала на любые договоренности и соглашения.

"Сегодня все маски сброшены. Ни о каком человеколюбии и каком-либо объективном соблюдении правил речи быть не может. Нам надо с этой данностью жить и как можно быстрее избавиться от иллюзий. Трудно сейчас вообще удивляться всему происходящему. Потому что не только попирается здравый смысл. И близко не может идти речь о каком-то человеческом понимании и сострадании. Надо быстрее избавляться от иллюзий", – сказал Мамиашвили.

Отметим, что ранее известная тренерка Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за дисквалификации Валиевой. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожаловалась на то, что Россия не научилась врать в допинг-скандале с Камилой Валиевой.

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