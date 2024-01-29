'Свиньи! Твари!' Тарасова обвинила CAS в преступлении против человечности из-за дисквалификации Валиевой

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметилась мерзкими оскорблениями в адрес Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который дисквалифицировал на четыре год Камилу Валиеву. Бывшая спортсменка ничего не сказала о применении допинга чемпионкой ОИ-2022, а сделала виновными европейских чиновников.

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Об этом Тарасова в ярости заявила в комментарии порталу Sport24. Россиянка, которая является ярой фанаткой кремлевского диктатора Владимира Путина и поддерживает войну против Украины, назвала решение CAS преступлением против человечности и беспределом.

"Четыре года дисквалификации… Не по-человечески! Потому что ненавидят нашу страну. Ненависть к России перешла на маленькую девушку. Там сидят непрофессиональные люди. У них нет грамотности. Я не ожидала такого срока дисквалификации. Это беспредел. У меня нет слов. Свиньи безмозглые. Твари поганые. Не могу найти других слов", – сказала Тарасова.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожаловалась на то, что Россия не научилась врать в допинг-скандале с Камилой Валиевой.

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