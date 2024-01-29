'Способные только убивать!' В российском фигурном катании закатили истерику из-за дисквалификации Валиевой

Советская и российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Представительница страны-агрессорки назвала убийцами чиновников Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который отстранил спортсменку на четыре года.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Бывшая спортсменка выразила уверенность в том, что четырехлетняя дисквалификация Валиевой – очень жесткое в отношении 17-летней уроженки Казани, умолчав о применении ею запрещенных веществ.

"Жестокие и несправедливые люди, способные только убивать! Пропадите вы пропадом! Это чудовищно несправедливо и жестоко. Я считаю, что наша страна и вся спортивная общественность должна найти для этой девочки путь, для продолжения её совершенствования и применения талантов в дальнейшей жизни", – сказала Тарасова.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожаловалась на то, что Россия не научилась врать в допинг-скандале с Камилой Валиевой.

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