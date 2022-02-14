На Олимпиаде-2022 объявили вердикт российской фигуристке Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева, обвиненная в употреблении допинга, сможет выступить в личном турнире Олимпийских игр-2022 в Китае. Такое решение озвучил Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем выездном заседании в Пекине.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил сайт Inside the Games. CAS отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые протестовали против решения о снятии временного отстранения россиянки.

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Напомним, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований . Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Короткую программу на Олимпиаде-2022 женщины представят 15 февраля, а произвольную – в четверг, 17 февраля, после чего и раздадут медали.

На днях врач объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой: ОКР сделал заявление о допинге.

На днях журналист из США высказался о деле Валиевой: "МОК превратил отстранение России в насмешку".