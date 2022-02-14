Россиянка Валиева в слезах впервые отреагировала на допинг-скандал на Олимпиаде-2022. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что испытала эмоциональный стресс на фоне скандала с допинг-пробой. 15-летняя спортсменка отметила, что рада тому, что ее допустили к дальнейшим соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сама Валиева заявила в интервью российскому Первому каналу, впервые комментируя ситуацию. Фигуристка не смогла сдержать эмоций, заплакав на камеру.

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"Эти дни для меня были очень сложными. И уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом я эмоционально устала. И поэтому слезы. Счастья, наверное. И небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу хорошие результаты. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти", – сказала Валиева.

Камила призналась, что провела более семи часов во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по своему делу. "У нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень", – резюмировала спортсменка.

Напомним, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Короткую программу на Олимпиаде-2022 женщины представят 15 февраля, а произвольную – в четверг, 17 февраля, после чего и раздадут медали.

При этом врач Игорь Завьялов объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой. На днях журналист из США высказался о деле Валиевой, а в РФ назвали скандал заговором спецслужб.