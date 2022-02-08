УЕФА открыл расследование по матчу Украина – Россия на чемпионате Европы-2022 по футзалу

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал дисциплинарное расследования по матчу Украина – Россия в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Как сообщает пресс-служба УЕФА, назначен особый инспектора по этике и дисциплине, который будет заниматься этим делом.

Напомним, что открыть дисциплинарное расследование из-за поведение украинских болельщиков потребовал Российский футбольный союз.

На трибунах Дворца спорта в Амстердаме украинцы на трибуне спели известную песню "Бий мос*аля, складайте трупи" и легендарный хит про Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

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Несмотря на такой результат, зрители прилетевшие из Украины, устроили овации своим любимым футзалистам.

Отметим, что на трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.

В поединке за "бронзу" сборная Украины по футзалу уступила Испании.

В финальном матче между Россией и Португалией, действующие чемпионы смогли отыграться с 0:2 и вырвать победу.