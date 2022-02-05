Россия потребовала от УЕФА открыть дело на Украину после полуфинала Евро-2022 по футзалу

Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное расследование из-за поведение украинских болельщиков на чемпионате Европы-2022 по футзалу, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Инцидент случился на полуфинальной игре Украина - Россия.

По мнению представителей РФ, фанаты нашей стране "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

"Украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер", – говорится в сообщении.

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В РФС уточнили, что по регламенту, за поведение своих болельщиков несут ответственность национальные ассоциации. Россияне требуют от УЕФА рассмотреть и принять соответствующее решение по итогам "описанных инцидентов".

Отметим, что на трибунах Дворца спорта в Амстердаме украинцы на трибуне спели известную песню "Бий мос*аля, складайте трупи" и легендарный хит про Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

Несмотря на такой результат, зрители прилетевшие из Украины, устроили овации своим любимым футзалистам.

Отметим, что на трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Отметим, что голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.