Россияне обиделись на украинских фанатов из-за песен во время полуфинала Евро-2022 по футзалу

Героями полуфинального поединка на Евро-2022 между Украиной и Россией стали не только наши футзалисты, которые дали бой первому номеру европейского рейтинга (2:3), но и болельщики "сине-желтых". На трибунах в Амстердаме оказалось так много фанатов с украинской атрибутикой, которые два часа пели и скандировали, что казалось, будто матч проходит в Киеве.

Хит украинских болельщиков про Путина, который уже далеко не первый год гуляет по мировым спортивным аренам, в очередной раз возмутил россиян. После чего диктор арены на украинском попросил наших фанатов "прекратить песни неспортивного характера".

Видео дня

😄 Чемпіонат Європи з міні-футболу тепер вже теж знає пісню #путін хуйло



Диктор на стадіоні закликає вболівальників "припинити пісні неспортивного характеру" pic.twitter.com/3n75Mkb7eW — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 4, 2022

Также наши фанаты исполнили классику "Червону Руту" и "Бий москаля, складайте трупи".

Поведением украинцев уже во всю возмущаются и российские СМИ, прилагая видео с кричалками.

Болельщики сборной Украины оскорбляют россиян в полуфинале мини-футбольного Евро. Стоит отметить, что при этом команда, которую поддерживают украинские фанаты, разговаривает исключительно на русском языке. pic.twitter.com/oMZAx2qnKR — Известия (@izvestia_ru) February 4, 2022

А вот футзалистам сборной Украины обстановка на арене в Нидерландах пришлась по душе. Евгений Серый, который забил первый гол в ворота россиян признался, что у такой поддержки, как сегодня, еще никогда не было.

К сожалению, сборная Украины, которая вышла в полуфинал Евро впервые за 17 лет, в упорной борьбе проиграла России – 2:3. За 72 секунды до конца матча капитан нашей команды Шотурма не реализовал пенальти, пробив прямо в ноги вратарю.

Теперь украинцы сыграют в матче за "бронзу" с неудачником второго полуфинала Португалия – Испания. Финал и поединок за третье место пройдут 6 февраля.

Ранее OBOZREVATEL давал все подробности матча 1/2 финала Евро-2022 между Украиной и Россией.