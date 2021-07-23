Церемония открытия Олимпиады-2020: онлайн-трансляция

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Церемония открытия Олимпиады-2020: онлайн-трансляция

На летних Олимпийских играх в Токио в пятницу, 23 июля, состоится долгожданная церемония открытия. Она пройдет на новом национальном стадионе, который в 2019 года возвели специально к ОИ.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию открытия Олимпиады-2020. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

ОИ-2020 пройдет в Токио.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2020

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09:48. Приветствуем всех любителей спорта! Сегодня в Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр. Украинскими знаменосцами на шоу будут Елена Костевич и Богдан Никишин.

Видео дня

11:12. В Токио прошли протесты против проведения Игр.

Протесты в Токио.
Главная арена Олимпиады-2020.

Игры в Японии уже окрестили самыми скандальными и необычными в истории. Они должны были состояться в минувшем году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены.

Сами японцы выступили против проведения Олимпиады в условиях пандемии. К тому же, в стране с начала июля начался рост заболеваемости, за 22 июля зафиксировано 5366 новых больных.

Календарь Олимпиады-2020.

По состоянию на 21 июля было выявлено 80 положительных тестов среди официальных лиц соревнований. Три спортсмена были вынуждены сняться с Олимпиады из-за коронавируса. В частности, пострадал российский чемпион Европы по плаванию Илья Бородин.

Сама церемония открытия продлится более трех часов. Она пройдет без зрителей из-за мер безопасности, однако на арене будут присутствовать до 950 человек – представители властей, организаторов, спонсоров.

Расписание Олимпиады-2020.

Украину на Олимпиаде-2020 представят 157 спортсменов. Они выступят в 25 видах спорта. Букмекеры назвали главного претендента от нашей страны на "золото" соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские олимпийцы, которые уже прибыли в Токио, показали свои номера. Они выложили фото картонных кроватей и видео из столовой.

Олимпиада стартовала с предварительных соревнований со стрельбы из лука, во время которых потеряла сознание российская спортсменка.

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