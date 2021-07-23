Церемония открытия Олимпиады-2020: онлайн-трансляция

На летних Олимпийских играх в Токио в пятницу, 23 июля, состоится долгожданная церемония открытия. Она пройдет на новом национальном стадионе, который в 2019 года возвели специально к ОИ.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию открытия Олимпиады-2020. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2020

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09:48. Приветствуем всех любителей спорта! Сегодня в Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр. Украинскими знаменосцами на шоу будут Елена Костевич и Богдан Никишин.

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11:12. В Токио прошли протесты против проведения Игр.

Игры в Японии уже окрестили самыми скандальными и необычными в истории. Они должны были состояться в минувшем году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены.

Сами японцы выступили против проведения Олимпиады в условиях пандемии. К тому же, в стране с начала июля начался рост заболеваемости, за 22 июля зафиксировано 5366 новых больных.

По состоянию на 21 июля было выявлено 80 положительных тестов среди официальных лиц соревнований. Три спортсмена были вынуждены сняться с Олимпиады из-за коронавируса. В частности, пострадал российский чемпион Европы по плаванию Илья Бородин.

Сама церемония открытия продлится более трех часов. Она пройдет без зрителей из-за мер безопасности, однако на арене будут присутствовать до 950 человек – представители властей, организаторов, спонсоров.

Украину на Олимпиаде-2020 представят 157 спортсменов. Они выступят в 25 видах спорта. Букмекеры назвали главного претендента от нашей страны на "золото" соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские олимпийцы, которые уже прибыли в Токио, показали свои номера. Они выложили фото картонных кроватей и видео из столовой.

Олимпиада стартовала с предварительных соревнований со стрельбы из лука, во время которых потеряла сознание российская спортсменка.