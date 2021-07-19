Спят на картоне, едят за перегородкой: как украинские олимпийцы обустроились в Токио. Фото и видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
3 минуты
866
Спят на картоне, едят за перегородкой: как украинские олимпийцы обустроились в Токио. Фото и видео

Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где уже 23 июля стартуют ХХХІІ летние Олимпийские игры. В Японии нашу страну представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта.

Наши соотечественники разместились в олимпийской деревне в одно- и двухместных номерах. Интересно, что кровати для участников игр сделаны из картона. Это на своей странице в социальной сети Instgram показал Алексей Гунбин, который выступит в стрельбе из лука.

Номер украинских олимпийцев.
Видео дня
Кровать в номере олимпийцев.
Украинец Гунбин показал "пластиковую" кровать на ОИ в Токио.
Кровати на Олимпиаде-2020 сделаны из картона.

Однако при этом они отличаются прочностью. Ирландский гимнаст Рис Маккленахан в социальной сети Twitter показал видео, на котором он прыгает на кровати.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины продемонстрировала кадры из столовой. В организации отметили, что она работает круглосуточно. При этом спортсмены принимают пищу, сидя друг напротив друга через стеклянную перегородку.

Столовая в олимпийской деревне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх в Токио будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. За медали поспорят свыше 11000 спортсменов из 206 стран.

Украинские олимпийцы в Токио.

ВИДЫ СПОРТА

  • Бадминтон

  • Баскетбол

  • Бейсбол

  • Бокс

  • Борьба вольная

  • Борьба греко-римская

  • Велоспорт

  • Водное поло

  • Волейбол

  • Гандбол

  • Гимнастика спортивная

  • Гимнастика художественная

  • Гольф

  • Гребля академическая

  • Гребля на байдарках и каноэ

  • Дзюдо

  • Каратэ

  • Конный спорт

  • Легкая атлетика

  • Парусный спорт

  • Плавание

  • Прыжки в воду

  • Прыжки на батуте

  • Регби

  • Серфинг

  • Синхронное плавание

  • Скалолазание спортивное

  • Скейтбординг

  • Современное пятиборье

  • Софтбол

  • Стрельба

  • Стрельба из лука

  • Теннис

  • Теннис настольный

  • Триатлон

  • Тхэквондо

  • Тяжелая атлетика

  • Фехтование

  • Футбол

  • Хоккей на траве

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2020

Медали Олимпиады в Токио
Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Рио-2016 гимнаст Олег Верняев попался на допинге, был дисквалифицирован на четыре года и пропустит Игры в Токио. Также стало известно, сколько украинские спортсмены заработают за медали Олимпиады-2020.

Украинцы уже столкнулись с первыми проблемами в Японии. Каноистка Виктория Ус была изолирована после того, как у пассажиров самолета, на котором она летела в Токио, был диагностирован COVID-19.

ЯпонияТокиоОлимпиада-2020