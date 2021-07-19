Спят на картоне, едят за перегородкой: как украинские олимпийцы обустроились в Токио. Фото и видео

Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где уже 23 июля стартуют ХХХІІ летние Олимпийские игры. В Японии нашу страну представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта.

Наши соотечественники разместились в олимпийской деревне в одно- и двухместных номерах. Интересно, что кровати для участников игр сделаны из картона. Это на своей странице в социальной сети Instgram показал Алексей Гунбин, который выступит в стрельбе из лука.

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Однако при этом они отличаются прочностью. Ирландский гимнаст Рис Маккленахан в социальной сети Twitter показал видео, на котором он прыгает на кровати.

"Anti-sex" beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины продемонстрировала кадры из столовой. В организации отметили, что она работает круглосуточно. При этом спортсмены принимают пищу, сидя друг напротив друга через стеклянную перегородку.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх в Токио будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. За медали поспорят свыше 11000 спортсменов из 206 стран.

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РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Рио-2016 гимнаст Олег Верняев попался на допинге, был дисквалифицирован на четыре года и пропустит Игры в Токио. Также стало известно, сколько украинские спортсмены заработают за медали Олимпиады-2020.

Украинцы уже столкнулись с первыми проблемами в Японии. Каноистка Виктория Ус была изолирована после того, как у пассажиров самолета, на котором она летела в Токио, был диагностирован COVID-19.