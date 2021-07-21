Российский чемпион Европы пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Российский пловец Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус и не полетит на Олимпиаду в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как сообщает издание "Р-Спорт", COVID-19 был выявлен у 18-летнего спортсмена во время сборов во Владивостоке. Он должен был представлять РФ на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

"К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля", – заявил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

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Отметим, что Бородин является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. Он является многократным рекордсменом России и рекордсменом мира среди юниоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тоширо Муто не исключил возможность полной отмены Игр из-за нового роста случаев коронавируса. Граждане Японии выступают против проведения ОИ.