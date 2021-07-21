Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин будут нести флаг Украины во время церемонии открытия Олимпиады в Токио. Начало торжественного события запланировано на 14:00 в пятницу, 23 июля.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию открытия ОИ-2020.

Как сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) нашей страны, впервые в истории соревнований эту миссию выполнят двое человек из каждой страны – мужчина и женщина. Такое нововведение связано с активной позицией Международного олимпийского комитета (МОК) касательно вопроса равенства полов.

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"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", – призналась Костевич.

Никишин, в свою очередь, заявил, что ему нравится нововведение с двумя знаменосцами.

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", – поделился своим мнением украинец.

Напомним, что Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года, а также двукратной бронзовой призеркой ОИ-2012 в Лондоне. На ее счету по две победы на чемпионатах мира (2002, 2018) и Европы (2015, 2016).

Никишин является чемпионом мира по фехтованию. В 2015 году он выиграл соревнования в Москве. Также в его активе множество серебряных и бронзовых наград на мировых и континентальных первенствах. Для самого возрастного спортсмена в составе нашей национальной сборной (41 год) эти Игры станут четвертыми в карьере. Его лучшее достижение – четвертое место на ОИ в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр.