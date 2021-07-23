Первый инцидент Олимпиады: российская лучница потеряла сознание во время соревнований. Фото и видео

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время предварительных соревнований на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка получила тепловой удар.

Как рассказал Sport24 тренер россиян Станислав Попов, его подопечной быстро оказали помощь представители других сборных. Он признался, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.

"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти", – сообщил Попов.

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Позже стало известно, что спортсменка уже вернулась в расположение сборной. Она будет готовиться к следующим стартам.

В сети появилось видео с Гомбоевой сразу после инцидента.

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