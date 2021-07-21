Букмекеры назвали главного претендента от Украины на 'золото' Олимпиады-2020

Боксер Александр Хижняк имеет наибольшие шансы среди украинских спортсменов на завоевание "золота" Олимпийских игр 2020 года. 27-летний уроженец Каменского выступит в весовой категории до 75 килограмм.

Букмекеры принимают ставки на триумф Хижняка с коэффициентом 1,57. Это самый низкий показатель среди всех украинских олимпийцев. Александр с большим отрывом опережает своих соперников по рингу. На россиянина Глеба Бакши предлагается котировка 4,50. А на филиппинца Эрика Марсьяля можно поставить с индексом 6,40.

Видео дня

Вслед за Хижняком среди украинцев на Олимпиаде наиболее вероятным победителем назван гимнаст Игорь Радивилов. Его олимпийский триумф в опорном прыжке оценивается показателем 1,64.

Тройку замыкает Ярослава Магучих. На победу нашей прыгуньи в высоту можно поставить с коэффициентом 1,65.

В список главных претендентов на итоговую победу в Токио входит и Ольга Харлан. Она является фаворитом турнира фехтовальщиц на саблях, а аналитики оценили ее шансы на "золото" коэффициентом 2,00.

Стоит отметить, что букмекеры также охотно верят в успех дзюдоистки Дарьи Белодед и пловца Михаила Романчука. На то, что они станут золотыми медалистами, можно поставить с котировкой 3,00.

Напомним, Украину на Олимпийских играх в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. При этом нашей команде не поможет чемпион Рио-2016 Олег Верняев, которого дисквалифицировали за допинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые украинские олимпийцы прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Они показали фото своих номеров с картонными кроватями, а также сняли видео обеда в столовой.

Ранее стало известно, сколько украинцы получат за медали Олимпиады-2020. В то же время организаторы не исключили, что Игры будут отменены буквально перед стартом 23 июля.