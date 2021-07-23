Первый канал России не показал выход сборной Украины на открытии Олимпиады-2020
Российский Первый канал ушел на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, не показав проход "желто-синих". Было ли это сделано намеренно или случайно, неизвестно.
Об этом сообщает Чемпионат.com. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали и выход украинских олимпийцев можно было увидеть.
Флаг Украины на церемонии несли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию гендерного равенства.
Отметим, что после сборной Украины вышла российская сборная, но не с национальным флагом РФ, а с флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио официально стартовали XXXII летние Олимпийские игры 2020 года. Они проходят на новом национальном стадионе в столице Японии.
Онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 читайте на OBOZREVATEL.